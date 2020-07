Münster -

Von Karin Völker

Vor einem Jahr knallten in Münster die Sektkorken: Die Bewerbung des Landes NRW für die Ansiedlung der mit insgesamt 700 Millionen Euro von Bund und Land geförderten Batterieforschungsfabrik mit Standort im Hansa-Business-Park Amelsbüren war erfolgreich. Deutschland will seinen technologischen Rückstand in der Entwicklung der Zukunftstechnologie möglichst schnell aufholen – entsprechend zügig soll die Realisierung vorangetrieben werden.