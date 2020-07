Die 25 Abiturientinnen und Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums am Adolph-Kolping-Berufskolleg haben ihre Zeugnisse bei strahlendem Sonnenschein auf der grünen Wiese an der Promenade in Empfang genommen. Für Live-Musik sorgte Carlo Börger, eisgekühlte Getränke erfrischten die glücklichen Eltern, die auf Abstand gerne an der fröhlichen Feier teilnahmen. Die Klassensprecher unterhielten das Publikum mit einer rhetorisch geschliffenen Rede und gaben Einblicke in den von Kunst und Gestaltung geprägten Alltag der vergangenen drei Schuljahre, berichtet das Kolleg. Es sei eine Klasse, geprägt von Solidarität, Teamgeist, gegenseitiger Unterstützung und einem ehrlichen Verständnis voneinander, so die Klassensprecherin Judith Große-Schulte. Der Fels in der Brandung sei immer die Klassenlehrerin Iris Blaschzok-Lange gewesen. Und Michel Stalliwe fügte hinzu: „Wir hatten wirklich großes Glück, hier bei diesem engagierten, liebevollen und weltoffenen Team von Lehrern gelandet zu sein. Heute stehen wir endlich mit einem Abiturzeugnis da, bereit für ein neues Abenteuer.“

Die Abiturientia Inga Beckmann, Franziska Brodowski, Yola Brormann, Ayse Cakran, Franka Coenen, Elisa Eissing, Jamila Eylert, Judith Große-Schulte, Charlotte Höfer, Theresa Hölscher, Caja-Rabea Homann, Stefanie Inkmann, Felix Kruse, Kim Kuntke, Anna Lindemann, Lara Mushövel, Sophie Ortmeier, Lara Paede, Johanna Raus, Lena Salimi Teherani, Denise Schmidt, Michel Stalliwe, Eske Thye sowie Julia Tilkorn Noura Yahfoufi. ...