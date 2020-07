Einbrecher erbeuten an der Loddenheide mit Teleskop-Leiter Elektrogeräte

Münster -

In der Nacht zu Montag stiegen unbekannte Täter mithilfe einer Teleskop-Leiter in ein Warenhaus an der Loddenheide ein. Sie erbeuteten dabei Elektrogeräte, die einen Wert im fünfstelligen Eurobereich haben.