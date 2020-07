"Kamp-Flimmern" startet in die zehnte Saison

Do 9. Juli: Queen & Slim

Do 16. Juli: Jojo Rabbit

Do 23. Juli: Die Wütenden

Do 30. Juli: Wunschfilm: Best-Of-10-Jahre-Kamp-Flimmern

Do 6. August: Porträt einer jungen Frau in Flammen

Do 13. August: We Almost Lost Bochum

(Vorpremiere in Kooperation mit Gleis 22) in Anwesenheit der Filmemacher und weiterer Gäste

Do 20. August: tba

Do 27. August: 25 km/h

Do 3. September: Publikumswunschfilm