Party-Szene hält die Polizei in Atem

Münster -

Nicht nur am Aasee, sondern auch an zwei weiteren Stellen im Stadtgebiet hält derzeit die Party-Szene die münsterische Polizei in Atem. Es kommt nicht nur zu Lärm und Müll, sondern auch zu Verstößen gegen die Corona-Auflagen.