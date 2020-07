Gesamtschule in Roxel

Münster -

Von Karin Völker

Allein ein Drittel der an der Gesamtschule Mitte abgewiesenen Kinder kommt aus den westlichen Stadtteilen Münsters. Da diese Regionen auch noch wachsen, gleichzeitig aber das Schulangebot strukturelle Defizite aufweist, spricht vieles für eine Gesamtschule in Roxel. Die Stadt hat der Bezirksregierung dafür jetzt Zahlen an die Hand gegeben.