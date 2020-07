Die Straßen-NRW-Autobahnniederlassung Hamm wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15./16. Juli) in der Anschlussstelle Münster-Hiltrup die Auffahrt in Fahrtrichtung Bremen sperren. Die Sperrung ist für die Zeit von 20 bis 5 Uhr geplant.

Eine Umleitung über das Autobahnkreuz Münster-Süd wird laut einer Mitteilung von Straßen-NRW eingerichtet. In der Nacht werden Gewährleistungsarbeiten durchführen. Rettungskräfte im Einsatz können die Anschlussstelle nutzen.