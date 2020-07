Einparken ist bekanntlich nicht jedermanns Sache. In manchen Fällen wird die Parklücke offenbar sogar gänzlich verfehlt. So hat ein Autofahrer in Münster am Freitag an der Straße "Zum Kaiserbusch" beim Einparken einen Baum gefällt. Das hat die Polizei via Facebook und Twitter bekanntgegeben. Der Unfall sei gegen 6.30 Uhr passiert, der Fahrer flüchtete zunächst, konnte aber später ermittelt werden.

Bereits einige Tage vorher hat ein anderer Autofahrer ebenfalls die Parklücke verfehlt. Passanten meldeten einen "schwebenden BMW" an der Straße "Auf dem Dorn" in Roxel, der am Mittwochmittag an ungewöhnlicher Stelle abgestellt wurde. Verletzt wurde laut Polizei niemand, es blieb bei Sachschäden.