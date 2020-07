Marlis Ruhkamp, geb. Wissing, feiert am heutigen Dienstag ihren 90. Geburtstag. Aufgewachsen ist sie als zweite von drei Kindern einer münsterischen Kaufmannsfamilie an der Hammer Straße. Sie lernte schon im Kindergartenalter ihren späteren Mann Franz kennen. Zusammen bauten sie in Münster ein Häuschen und zogen drei Söhne groß, die allesamt Ingenieure wurden.

Die Interessen der Jubilarin sind vielfältig. Als die Kinder noch klein waren, reiste das Lehrerpaar sehr gerne in den Ferien mit dem eigenen Wohnwagen innerhalb Europas; später folgten Reisen rund um die Welt, nach Amerika und Skandinavien bis hin nach Bali. Die gläubige Katholikin engagierte sich aktiv im Kirchengeschehen und arbeitete noch bis zur Corona-Pause ehrenamtlich in der Kirchenbücherei ihrer Pfarrei.

Nachbarin leistet Unterstützung

Leidenschaftlich gerne liest sie täglich die Tageszeitung sowie Bücher jeder Art, schwimmt im eigenen Schwimmbad ihre Runden und beschäftigt sich im eigenen Garten. Besonders wird sie durch eine liebe Nachbarin unterstützt, die sie bekocht, einkauft und ihr Gesellschaft leistet.

Zu ihrem Leidwesen leben die meisten Kinder und Enkel nicht in Münster, aber durch die moderne Technik, die die rüstige Seniorin exzellent beherrscht, steht sie in regem Kontakt mit ihrer großen Familie. Dazu gehören inzwischen, neben den Söhnen und Schwiegertöchtern, noch zehn Enkelkinder und fünf Urenkel. Dem heutigen Ehrentag fiebert sie in freudiger Erwartung und bei bester Gesundheit aufgeregt entgegen und freut sich über zahlreiche Glückwünsche.