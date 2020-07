Weiterhin vier Infizierte in Münster

In Münster hat es am Dienstag keine bestätigte Neuinfektion mit dem Coronavirus gegeben. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle liegt damit weiterhin bei 736. Zuletzt hatte es am Montag einen Anstieg gegeben, als der Stadt zwei Neuinfektionen gemeldet wurden.

Von den 736 gemeldeten Fällen sind allerdings nur noch wenige akut. 719 Patienten sind mittlerweile wieder genesen. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. Somit gelten aktuell vier Personen als infiziert.