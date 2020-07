In der aktuellen Debatte um lokale Reiseverbote nach einem Corona-Ausbruch sind nach der grundsätzlichen Einigung von Bund und Ländern noch viele Fragen offen – zumindest bei Münsters Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer, der bekanntlich auch den städtischen Corona-Krisenstab geleitet hat. „Welcher Personenkreis in einem betroffenen Gebiet soll vom ,Verbot nicht erforderlicher Mobilität´ erfasst werden – jeder?“, fragt Heuer. Auch ab welchem Stand des Infektionsgeschehens ein solches Verbot greifen solle, ist für Heuer nicht klar.

Grundsätzlich befürwortet der Ordnungsdezernent aber, wenn Schutzmaßnahmen zukünftig tatsächlich stärker lokal oder regional ausgerichtet würden. „Damit können flächendeckende Lockdowns mit ihren wirtschaftlichen Folgeschäden voraussichtlich vermieden werden.“

Aus Sicht Heuers bietet vor allem der bereits bekannte Katalog an Hygieneregeln Möglichkeiten, vor Ort zu reagieren, etwa mit Quarantäne und erweiterter Maskenpflicht. „Auch großflächige Tests der Bevölkerung zählen dazu.“

Reiseverbote könnten nach Ansicht des Ordnungsdezernenten nur im Extremfall in Erwägung kommen. „Land und Bund müssen klären, wann dies der Fall sein soll und wie genau die Regeln aussehen“, so die Forderung aus dem Stadthaus. Ohnehin glaubt Heuer, dass die Praktikabilität dieser Regelung nur schwer herzustellen sein werde.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, wollen Bund und Länder künftig zielgenauer mit kleinräumigen Maßnahmen auf lokale Ausbrüche der Corona-Pandemie reagieren. Ausreisesperren soll es geben können, wenn die Zahl der Infektionen in dem betroffenen Gebiet weiter steigt oder es keine Gewissheit gibt, dass die Infektionsketten unterbrochen sind, vereinbarten Kanzleramtschef Helge Braun und die Staatskanzleichefs der Länder in eineinhalbstündigen Beratungen. Diese Maßnahmen sollten zielgerichtet sein und müssten sich nicht auf einen gesamten Landkreis oder eine ganze kreisfreie Stadt beziehen.