Längst nicht jeder freut sich, wenn er oder sie das Blaulicht eines Polizeiautos aufleuchten sieht. Die Menschen, mit denen Polizisten in ihrem Alltag am häufigsten zu tun haben, ergreifen in vielen Fällen sogar die Flucht. Bei Johannes ist das anders. Der Junge ist fünfeinhalb Jahre alt - und laut Aussage seines Vaters "ein echter Polizei-Fan". Und für den hatten einige Polizeibeamte in Münster jetzt ein besonders großes Herz.

In einem Brief an die Polizei schreibt Johannes Vater: "Am Dienstag wurde er hier im Clemenshospital an den Hüften operiert und muss nun fünf bis sechs Wochen an beiden Beinen einen Gips von der Leiste bis zu den Zehenspitzen tragen." Am Donnerstag gab es dann eine Spazierfahrt durch das Krankenhaus - und dort trafen Johannes und sein Vater auf eine echte Polizistin. Die Beamtin ließ sich nicht lange bitten und hinterließ auf einem Gips einen netten Gruß: "Gute Besserung wünscht die Polizei."

Große Freude auch bei der Polizei

Doch dann bekam der Gips einen neuen, farbigen Überzug - und vom lieben Gruß war nichts mehr zu sehen. Johannes Vater fasste einen Entschluss. Er steuerte die nächste Polizeiwache an. Auch dort nahm sich ein Polizist Zeit für den jungen Fan - und hinterließ einen neuen Gruß auf dem neuen Gips.

Der Vater von Johannes richtete seinen Dank in einem Brief an die Polizei, die diesen in den Sozialen Netzwerken teilte. Darin schreibt der Vater: "Es macht mich als Papa glücklich, dass die Menschlichkeit, erst recht in dieser Zeit und dazu noch in den schweren Tagen meiner Familie, nicht verloren gegangen ist! Mein herzliches Dankeschön an die gesamte Polizei!"

Auch bei den Polizeibeamten war die Freude offensichtlich groß. Sie schreiben: "Dieser Brief hat uns ein Lächeln ins Gesicht gezaubert."