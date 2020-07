Rotluchse streifen durch Münster

Noch sind die beiden Rotluchse, die seit neustem im Allwetterzoo Münster leben, etwas schüchtern. So zeigt sich das rund ein Jahr alte Rotfuchs-Weibchen bei der Eröffnung ihres neuen Geheges am Freitag zwar, gibt sich aber zurückhaltend. Kein Wunder: Schließlich ist sie erst in dieser Woche aus ihrem Heimatzoo im tschechischen Pilsen nach Münster gekommen und muss sich an ihr neues Zuhause gewöhnen. „Luchse sind allgemein sehr scheue Tiere“, erläutert Zookurator Marcel Alaze.

Das rund einen Monat ältere Männchen lässt sich erst gar nicht blicken und auch durch eine frische Futterlieferung nicht aus seinem Versteck hervorlocken. Er ist vor einem Montag aus Aschersleben nach Münster gekommen, hat seitdem hinter den Kulissen des Allwetterzoos gelebt und wohnt sei Montag im frisch umgebauten Gehege.

Nur fünf Wochen Planung

Für die neue Zoodirektorin Dr. Simone Schekha ist es trotzdem ein guter Tag. „Wir sind froh, dass wir die Tiere jetzt hier haben und wir den Gehege-Umbau in kurzer Zeit umsetzen konnten.“ Vor gerade mal fünf Wochen, berichtet sie vor den anwesenden Gästen, zu denen die CDU-Landtagsabgeordnete Simone Wendland und Stadtkämmerin Christine Zeller zählten, sei mit der Planung und dem Umbau des alten Buntmadergeheges begonnen worden.

Rotluchse erobern den Allwetterzoo 1/14 „Hallo, da bin ich!“ Diese Rotluchs-Weibchen ist frisch ganz frisch nach Münster gezogen – und zwar in den Allwetterzoo. Mitte Juli Stand der Umzug aus ihrem Heimatzoo im tschechischen Pilsen an. Foto: Oliver Werner

Es ist das erste Mal, dass Rotluchs im Allwetterzoo leben. Allgemein gibt es, mit Münster, nur vier Einrichtungen in Deutschland, welche die eigentlich aus Nordamerika stammenden großen Katzen halten. Foto: Oliver Werner

Erst vor fünf Wochen wurde mit der Planung des neuen Rotluchs-Geheges begonnen. Die neue Zoodirektorin Dr. Simone Schehka dankte daher bei der Gehege-Eröffnung allen Beteiligten für die schnelle Umsetzung. Foto: Oliver Werner

Neu gebaut werden musste das Gehege aber nicht. Denn die Rotluchse leben im früheren Buntmarder-Gehege. Allerdings wurde darauf geachtet, das natürliche Umfeld der Luchse möglichst getreu darzustellen. Foto: Oliver Werner

„Na wo ist denn mein Zukünftiger?“ Noch sind das Rotluchs-Weibchen und -Männchen voneinander getrennt. Schließlich sind beide erst seit dieser Woche da und müssen sich erstmal an die neue Umgebung gewöhnen. Foto: Oliver Werner

Doch Dr. Simone Schehka hofft darauf, dass es in einem Jahr schon Nachwuchs geben könnte. Foto: Oliver Werner

Bis dahin heißt es für die von Natur aus scheuen Tiere aber erstmal ankommen. Auch wenn das dem Weibchen wohl leichter fällt als dem Männchen. Denn bei der Gehege-Eröffnung am Freitag lies sich das Männchen – welches aus einem Zoo in Aschersleben kommt – überhaupt nicht blicken. Foto: Oliver Werner

Trotzdem war Dr. Simone Schehka einfach nur froh, dass ihre erste offizielle Amtshandlung als neue Zoochefin erfolgreich war. Foto: Oliver Werner

Langfristig soll mit dem nordamerikanischen Rotluchsen unter anderem auf die Situation der Luchse in Europa aufmerksam gemacht werden. Denn während den Rotluchsen in Amerika zwar immer weniger Lebensraum zur Verfügung steht, sind sie noch nicht vom Aussterben bedroht. Ganz im Gegensatz zu ihren Artgenossen in Europa, wo besonders der iberische Luchs stark gefährdet ist. Foto: Oliver Werner

Und wo unser Fotograf schonmal da war kommen hier ein paar weitere Eindrücke aus dem Zoo. Foto: Oliver Werner

Schließlich dürfen sich nicht nur die Zoobesucher, sondern auch die Zoobewohner über ihre neuen Nachbarn freuen. Foto: Oliver Werner

Zugegeben, ob dieser Strauss sich freut oder nicht ist auf den ersten Blick nicht wirklich ersichtlich. Foto: Oliver Werner

Auch dieses Zebra trägt eher Pokerface. Vielleicht hat es die neuen Nachbarn noch gar nicht bemerkt? Foto: Oliver Werner

Doch dieses Nashorn freut sich immerhin darüber, dass es etwas zu Essen bekommen hat. „Warum stehen die ganzen Menschen denn da drüben und nicht hier bei mir?“ Foto: Oliver Werner

Der Umbau des nun 240 Quadratmeter großen Geheges habe laut des Zoos ungefähr 100 000 Euro gekostet. „Wir haben versucht, in der Anlage hier das natürliche Habitat der Rotluchse nachzustellen“, sagt Alaze. Dazu gehören auch Versteckmöglichkeiten, Rückzugsplätze und erhöhte Liegeplätze. Zudem seien insgesamt 18 Birken als Klettermöglichkeit verteilt worden.

Luchse zunehmend vom Aussterben bedroht Rotluchse kommen ursprünglich aus dem nördlichen Teil von Nordamerika. Dort sind sie zwar nicht unmittelbar vom Aussterben bedroht, doch ihr Lebensraum wird immer kleiner. Auch werden sie in manchen Bundesstaaten gejagt. Noch dramatischer ist die Situation in Europa. So ist der iberische Luchs, der ursprünglich aus Südeuropa kommt, laut Zoo-Kurator Marcel Alaze stark vom aussterben bedroht. Durch die neuen Rotluchs will der Allwetterzoo laut Alaze auch auf die allgemeine Gefährdung von Luchsen in der Natur aufmerksam machen. In Deutschland gibt es, neben dem Allwetterzoo, lediglich weitere drei Einrichtungen, in denen Rotluchs gehalten werden. ...

Männchen und Weibchen sind noch getrennt

Noch sind Rotluchs-Männchen und -Weibchen voneinander getrennt. Das neue Gehege ist in drei Bereiche eingeteilt. Links das Weibchen, rechts das Männchen, in der Mitte ein Gemeinschaftsbereich. Erst wenn die Katze rollig sei, werde der mittlere Bereich für beide geöffnet, damit sie sich aneinander gewöhnen können, so Alaze.

„Wir hoffen, dass wir hier für die Arterhaltung der Rotluchse jetzt eine gute Anlage haben“, führt er weiter aus. Und Schehka ergänzt, dass sie bereits in einem Jahr auf Nachwuchs bei den Tieren hoffe.