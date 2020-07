Münster -

Von Martin Kalitschke

Poser, Tuner und Raser hat die Polizei in der Nacht zu Samstag in der Innenstadt ins Visier genommen – also Autofahrer, die zu schnell unterwegs sind, die ihre Fahrzeuge manipuliert haben oder die mit ihren hoch technisierten, nicht selten viel zu lauten Fahrzeugen die Anwohner stören. Unsere Redaktion hat die Beamten begleitet.