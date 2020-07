Der Krisenstab „Wirtschaft“ unter Leitung von Stadtkämmerin Christine Zeller hat in den vergangenen Monaten umfangreiche Möglichkeiten zur Entlastung der örtlichen Gewerbetreibenden identifiziert, teilt die Stadt mit. Oberbürgermeister Markus Lewe hatte den Krisenstab im März einberufen. „Natürlich können wir die zum Teil fatalen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie nicht wegzaubern“, sagt Zeller, „aber was die Stadt machen kann, um der örtlichen Wirtschaft zu helfen, das machen wir auch.“

Das Gremium, dem neben Lewe und Zeller auch die Führungsspitzen von IHK, Handwerkskammer, Sparkasse, Arbeitsagentur und Gewerkschafter angehören, hat seit dem Lockdown am 18. März elf Mal getagt. Unter anderem wurde die Möglichkeit der Stundung fälliger Steuerzahlungen an die Stadt vorbereitet. Eine vierstellige Zahl an münsterischen Gewerbetreibenden nimmt die angebotenen Erleichterungen bei der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer oder bei Grundbesitzabgaben in Anspruch, heißt es weiter. Auch der Verzicht der Stadt auf die Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen komme gut an. Darüber hinaus hat der Krisenstab den Vorschlag eines Gipfeltreffens mit den Gastronomen der Stadt begleitet, zusätzliche Flächen für die Außengastronomie in Münster zu ermöglichen. Lewe: „Die vielseitige Gastronomie ist für das Flair unserer Stadt systemrelevant.“ Insgesamt wurden bislang rund 900 Quadratmeter an 44 Standorten als zusätzliche Außengastronomie-Fläche genehmigt. Gleichzeitig erlässt die Stadt alle Gebühren, die für das Jahr 2020 an die Stadtkasse für die Nutzung von Außengastronomieflächen eigentlich hätten bezahlt werden müssen.