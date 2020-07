Eine Gasdruckregelstation am Albersloher Weg muss erneuert werden. Keine große Sache. Routine. Eigentlich.

Seit einigen Wochen tut sich fast gar nichts mehr an der Baustelle in der Nähe des Erdelbachs. Andererseits stört sie auch nicht: Weder Auto-, noch Fahrradfahrer oder Fußgänger werden großartig durch die Absperrungen behindert. Deswegen gibt es auch keine Beschwerden. Allerdings wundern sich viele Passanten, was dahinter steckt. Muss man sich vielleicht doch auf eine Sperrung der Hauptverkehrsstraße vorbereiten?

Nein, bestätigen die Stadtwerke Münster. „Aber wenn etwas schief geht, dann richtig.“ Beim Aufbau der neuen Anlage fehlten zunächst ein paar Teile, die beim Hersteller nachgefordert werden mussten. Als es dann weitergehen konnte, fing der Baggerfahrer plötzlich an, sich zu kratzen – und konnte gar nicht mehr damit aufhören:

„Über der Baustelle hatten sich Eichenprozessionsspinner breit gemacht“, berichtet die Pressestelle der Stadtwerke. Das Nest wurde beseitigt. Doch mittlerweile hatten die Sommerferien begonnen und andere Großprojekte waren dringender. Wieder lag die kleine Baustelle am Albersloher Weg für ein paar Wochen brach.

Wenn nicht erneut wieder etwas dazwischen kommt, soll die Anlage Ende September in Betrieb gehen. Ende gut, alles gut!