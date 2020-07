Türsteher nach Rassismusvorfall entlassen

Eigentlich wollte Victor Ocansey nur einen entspannten Sonntagnachmittag mit seinen beiden erwachsenen Söhnen verbringen. Sie hatten Tickets für eine coronakonforme Party am Coconut Beach gebucht.

Doch bis an den künstlichen Strand am Hawerkamp kamen die drei nicht. Sie scheiterten am Türsteher, der sie mutmaßlich wegen ihrer Hautfarbe nicht rein lassen wollte.

Türsteher liefert keine Begründung

Der Türsteher habe ihnen, ohne vorherigen Wortwechsel, den Zugang trotz gültiger Tickets verweigert. „Die Entscheidung, dass wir keinen Zutritt bekommen, stand schon fest, bevor wir überhaupt da waren“, sagt Ocansey am Tag danach auf Anfrage unserer Redaktion. Eine Begründung hätte der Türsteher nicht geliefert. „Die ganze Situation als solche war demütigend und beleidigend“, so Ocansey.

Das Veranstaltungsunternehmen „Dockland“, das den Coconut Beach betreibt, reagierte laut eigener Aussage mit Bestürzen auf den Vorfall und distanzierte sich von jeglicher Form von Rassismus. Dockland verweist allerdings darauf, dass sie bei der entsprechenden Party am Sonntag lediglich Vermieter gewesen seien. Veranstalter, und zuständig für die Instruktion des Sicherheitspersonals (welches wiederum zu Dockland gehört) sei „Vibetown Entertainment“ gewesen.

Rassistischen Hintergrund zurückgewiesen

Deren Geschäftsführer Philipp Mühlen war am Sonntag vor Ort, hielt aber den Türsteher nicht davon ab, Ocansey und seinen Söhnen den Zugang zu verweigern. In einem Facebook-Beitrag, den Ocansey am Sonntag verfasst hatte, um auf den Vorfall aufmerksam zu machen, zitiert er Mühlen mit folgenden Worten: „Es passt mit euch einfach nicht und fertig. Ihr habt Hausverbot und ich bitte euch, das Gelände jetzt zu verlassen.“

Tags darauf weist Mühlen auf Anfrage unserer Redaktion jeglichen rassistischen Hintergrund zurück. Er habe von der Situation nicht viel mitbekommen und erläutert: „Ich kann mich nicht während der Veranstaltung über die Entscheidung meiner Security hinwegsetzen.“ Anhand des „kurzen Dialogs wurde die Situation nicht richtig eingeschätzt“.

„ Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich das Ganze mit dem Veranstaltungsleiter klären kann. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich das Ganze mit dem Veranstaltungsleiter klären kann. “ Victor Ocansey

Für Ocansey eine fragwürdige Entschuldigung, denn es habe keinen Dialog gegeben. „Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich das Ganze mit dem Veranstaltungsleiter klären kann.“ Doch Mühlen hätte lediglich nach seinen Daten gefragt, um die Rückabwicklung der Tickets zu erledigen, ohne überhaupt die Situation zu kennen.

„Wären wir danach stehen geblieben, hätten wir eine Eskalation verursacht“, ist sich Ocansey, der Polizist ist, sicher. Für seine Kinder sei solch eine Form von Rassismus Alltag, erzählt er.

Mühlen räumt ein, der Sicherheitsmann habe einen Fehler gemacht. Sowohl „Dockland“, als auch „Vibetown Entertainment“ betonen, der Mann werde nicht mehr für sie arbeiten. Mühlen räumt aber auch er, er könne dem Sicherheitsmann keinen Vorwurf machen – schließlich müsse dieser innerhalb von Sekunden entscheiden, wen er reinlässt und wen nicht.