Katastrophe jährt sich zum zehnten Mal

Vier junge Menschen aus Münster kamen bei der Loveparade in Duisburg ums Leben. Am Freitag (24. Juli) jährt sich die Katastrophe zum zehnten Mal. 21 Menschen wurden in einer Massenpanik bei der Technoparty totgetrampelt – 650 wurden verletzt, unzählige traumatisiert.

Vier Studierende aus Münster

Unter den Todesopfern waren der Student Benedict Becks sowie drei Studentinnen aus Münster. Benedict Becks (21) hatte ein Jahr zuvor sein Abitur am Hittorf-Gymnasium absolviert und studierte an der Universität Osnabrück. Unter den Opfern waren außerdem zwei junge Spanierinnen (21 und 22), die zwei Semester als Erasmusstudentinnen an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) studiert hatten.

Die beiden jungen Frauen wollten wenige Tage nach der Loveparade in ihre Heimat zurückkehren und in Barcelona und Tarragona weiterzustudieren. Sie waren mit einer Gruppe von etwa 30 Studierenden nach Duisburg gefahren. Das vierte Opfer, eine 23 Jahre alte Frau, war an der WWU für Germanistik und Niederlandistik eingeschrieben. Sie stammte aus Gelsenkirchen und war mit Freunden zur Loveparade gefahren.

„Liebe hört niemals auf“

An der Unglücksstelle an einem Treppenaufgang vor einem Tunnel auf dem damaligen Festivalgelände erinnert eine Gedenktafel mit der Aufschrift „Liebe hört niemals auf“ an die Opfer. Sie kamen unter anderem aus den Niederlanden, Italien und Australien. Das Strafverfahren war Anfang Mai ohne Urteil eingestellt worden.