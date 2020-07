Im Autobahnkreuz Münster-Süd kommt es in dieser Woche in gleich zwei Nächten zu Sperrungen. Wie der Landesbetrieb Straßen-NRW mitteilt, wird die Verbindung von der B 51 aus Münster auf die A 1 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Verbindung wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24. Juli) von 20 bis 6 Uhr und in der Nacht von Freitag auf Samstag (24./25. Juli) von 20 bis 8 Uhr gesperrt. Nur Rettungskräfte im Einsatz können passieren. Die Umleitung erfolgt über die A 43-Anschlussstelle Senden.

Die Sperrung der Verbindung von der B 51 auf die A 1 ist notwendig, weil die Straßen-NRW-Autobahnniederlassung Hamm die Verbindungsfahrbahn saniert. Laut Mitteilung werden dafür 30.000 Euro aus Bundesmitteln investiert.