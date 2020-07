Die Bundespolizei hat am Güterbahnhof in Münster in der vergangenen Woche Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Im Bereich zwischen Industrieweg und Alfred-Krupp-Weg werden Reisezugwagen abgestellt, in denen sich laut Mitteilung der Polizei regelmäßig Menschen häuslich einrichten.

Bei der Kontrolle gelang den Beamten der Bundespolizei ein Fahndungserfolg: In einem abgestellten Waggon trafen sie auf einen 47-jährigen Mann, der sich in dem Wagen häuslich eingerichtete hatte. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Polizeibeamten fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Münster zur Fahndung ausgeschrieben war.

Wegen Diebstahls in einem besonderes schweren Fall und wegen einfachen Diebstahls muss der Mann eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten absitzen. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch

In den Reisezugwagen wurden zudem noch weitere Personen angetroffen. Sie alle erwartet eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs. Die abgestellten Wagen wurden anschließend vom Eigentümer mit Ketten und Schlössern gesichert.

Wie die Bundespolizei mitteilt, ist das Betreten der abgestellten Wagen verboten. Doch nicht nur das: Der Aufenthalt im Bereich des Güterbahnhofs und das Überqueren der Gleise ist vor allem nachts lebensgefährlich.

Auch deshalb führt die Bundespolizei in den kommenden Wochen vermehrt Kontrollen durch. Die Erfahrung zeige, dass gerade in den Sommermonaten häufig Menschen in den abstellten Wagen in abgelegenen Bereichen der Güterbahnhöfe unterkommen.