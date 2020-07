Wie so viele Kulturveranstaltungen musste auch die Konzertreihe „Treibgut“ in diesem Jahr ihre Veranstaltungen im Stadthafen und im Schlossgarten absagen. Am Freitag (24. Juli) wird im Rahmen der Reihe „Auswärtsspiel“-Sommerbühne unter freiem Himmel, veranstaltet vom Kulturamt der Stadt, um 20.30 Uhr ein Areal für 100 Zuschauer geöffnet, die zu einem musikalischen Picknick eingeladen werden.

Den Auftakt macht Moritz Schmidt, der mit seinen deutschen Texten der Frage nachgeht, was eigentlich nach einer Zeit der romantisch verklärten Teenager-Lyrik folgt. Es folgen Hanna Meyerholz und Phil Wood, die in ihrer Musik von dem Wunsch nach Nähe und Distanz zugleich und dem reizvollen Blick zurück erzählen.

Einlass zum Konzertpavillon im Schlossgarten ist ab 19.30 Uhr. Tickets gibt es diesmal ausschließlich im Vorverkauf. Sie sind erhältlich unter: www.localticketing.de/events/28762-auswartsspiel-2020-treibgut