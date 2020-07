Noch vier Monate, dann starten in Münster die Weihnachtsmärkte – wenn ihnen das Coronavirus keinen Strich durch die Rechnung macht. Unabhängig davon, ob und in welcher Form sie stattfinden werden, musste die Stadt in diesem Jahr erstmalig die Fläche am Kiepenkerl sowie einen neuen, sechsten Weihnachtsmarkt-Standort auf dem Harsewinkelplatz europaweit ausschreiben.

Während es im vergangenen Jahr am Kiepenkerl zwei Bewerber gab und am Ende das Los entscheiden musste, lagen für den damals noch nicht zur Verfügung stehenden Harsewinkelplatz mehrere Anfragen vor. Aktuell hält sich das Interesse jedoch in Grenzen: Bei der europaweiten Ausschreibung, mit der die Stadt eine wettbewerbsrechtlich saubere Praxis etablieren will, gab es sowohl für den Harsewinkelplatz als auch für den Kiepenkerl nur jeweils einen einzigen Bewerber, berichtet der Leiter des städtischen Ordnungsamtes, Martin Schulze-Werner.

Wenig Veränderung am Kiepenkerl zu erwarten

Beide Interessenten sind damit eine Runde weiter: Sie müssen nun ein detailliertes Konzept vorlegen, was sie auf den beiden Flächen vorhaben. Am Kiepenkerl dürfte sich gegenüber den Vorjahren nicht viel ändern: Nach Informationen unserer Zeitung hat hier der Kiepenkerl e.V. seinen Hut in den Ring geworfen – er war dort auch in den vergangenen Jahren der Veranstalter. Der Bewerber des erstmalig zur Verfügung stehenden Harsewinkelplatzes ist unter anderem aufgefordert, regionaltypische Waren anzubieten.

Entscheidung fällt nach den Sommerferien

Bierstände, stellt Schulze-Werner klar, würden dort gar nicht gehen. Sollte der Bewerber an dieser Stelle die falschen Schwerpunkte setzen, bekomme er eben keine Konzession. „Dann bleibt der Harsewinkelplatz fünf weitere Jahre leer“, sagt er. Das ist der Zeitraum, für den die jeweiligen Konzessionen vergeben werden. Sollte der Weihnachtsmarkt wegen Corona ausfallen – was bislang noch völlig ungewiss ist –, dann könnten die Gewinner der Ausschreibung immerhin auf die vier folgenden Jahre setzen.

Die endgültige Entscheidung über die Vergabe werde nach den Sommerferien im Vergabeausschuss fallen, betont der Leiter des Ordnungsamtes.