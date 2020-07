Wer schuld an den vier Meter breiten Rotmarkierungen der Fahrradstraßen in Münster ist, lässt sich im Ratsbeschluss nachlesen. CDU und Grüne natürlich, die beiden Parteien der ökologischen Verkehrswende fanden sich damals noch gut. Ein schwarz-grüner Radstreifen wäre viel passender, sagt der Ur-Münsteraner „Moses“ Janotta zu Recht. So sähe man, wer den Unfug verzapft hat.

Rot ist also Quatsch, zumal längst nicht mehr mehrheitsfähig. Da ist das neutrale Weiß, das auf Münsters Fahrradrennstrecke, genannt Promenade, in Höhe Mauritztor ganz frisch aufgetragen wurde, besser. Weiß ist die Farbe der Unschuld! Und von der CDU will es der ein oder andere ja nicht mehr gewesen sein, seitdem Anlieger – wenige Wochen vor der Wahl – bis zur Weißglut gereizt sind, weil sie wegen der breiten roten Radstreifen keinen Parkplatz mehr vor der Tür haben.

Auch eine Spur: Die Promenade ist plötzlich weiß, weil jemandem ein Farbeimer vom Lastenfahrrad gepurzelt ist. Wer weiß . . .