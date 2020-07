Im Hauptbahnhof bildeten Zugreisende eine lange Schlange vor dem Reisezentrum. Betroffen waren laut Pressestelle der Deutschen Bahn die Streckenabschnitte Münster–Rheine sowie Münster–Osnabrück.

Züge konnten am Hauptbahnhof zeitweise nicht halten. Ersatzhaltestellen wurden in Dülmen und in Münster-Hiltrup eingerichtet, heißt es weiter. Teilausfälle habe es auch beim Regionalexpress 2 von Münster nach Düsseldorf gegeben.

Zwischen Münster und Westbevern seien ersatzweise Busse zum Einsatz gekommen, sagte eine Sprecherin. Die Beeinträchtigungen könnten bis in die Morgenstunden am Freitags andauern, heißt es.

Hier die aktuelle Übersicht über Zugverspätungen .