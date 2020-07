Am Berliner Platz sind am Donnerstagabend um 23.20 Uhr zwei Radfahrer zusammengestoßen. Jetzt ist die Polizei auf der Suche nach einem flüchtigen Fahrradfahrer.

Der Unbekannte kam laut einer Mitteilung der Polizei auf seinem Fahrrad aus dem Hamburger Tunnel und war in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Eine 22-jährige Münsteranerin kam ihm entgegen, beide stießen zusammen und die 22-Jährige fiel gegen ein Taxi. Der Unbekannte erkundigte sich zunächst nach ihrem Wohlbefinden, radelte dann aber weiter. Erst später bemerkte die 22-Jährige Schmerzen und den Schaden an ihrem Fahrrad. Auch an dem Auto entstand Sachschaden.

Der Flüchtige ist etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß. "Er hat eine dunkle Hautfarbe, kurze braune Haare, dunkle Augen, war dunkel gekleidet und auf einem schwarzen Mountainbike unterwegs", lautet die Beschreibung in der Mitteilung der Polizei. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.