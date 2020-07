Acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus

In Münster hat es am Freitag acht bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle ist damit auf 752 gestiegen, wie die Stadt am Mittag mitteilte. Damit gelten aktuell 15 Münsteraner als infiziert, so viele waren es zuletzt Mitte Juni.

Von den 752 gemeldeten Fällen sind mittlerweile 724 Personen wieder genesen. Das sind zwei mehr als noch einen Tag zuvor. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.