Noch bis Ende August wird an der Kreuzung am Landeshaus (Ecke Mauritztor, Eisenbahnstraße, Freiherr-vom-Stein-Platz, Fürstenbergstraße) gebaut. „Münsternetz erneuert dort Wasser- und Gasleitungen und verlegt Leerrohre für Glasfaserkabel“, erläutert Stadtwerke-Sprecher Florian Adler. Die Bauarbeiten sind demnach nötig, weil es im Kreuzungsbereich vor zwei Jahren einen Wasserrohrbruch gegeben hat. „Die Versorgung dort war seitdem nachhaltig nicht gesichert“.

Die Kreuzung am Landeshaus ist eine der am meisten Befahrenen Münsters: Neben vielen Autos passieren rund 1500 Busse den Bereich täglich. „So eine Kreuzung kann nur in den verkehrsärmeren Sommerferien bebaut werden“, erläutert Adler. Um die Verkehrssituation nicht zu überlasten, werde, bis auf einzelne Nächte Angang August, die Kreuzung nie komplett gesperrt, sondern Abschnittsweise bebaut.

Bauarbeiten liegen im Zeitplan

Größere Verkehrsbeeinträchtigungen haben die Stadtwerke noch nicht registriert. Leser unserer Zeitung berichten hingegen von längeren Wartezeiten vor dem Kreuzungsbereich. So oder so liegen die Bauarbeiten laut Adler im Zeitplan und sollen Ende August abgeschlossen sein.