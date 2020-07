Rund 30 Sekunden – so lange haben sich am Samstag die sogenannten „Corona-Rebellen“ und eine gegen die Gruppe gerichtete Demonstration an der Paul-Wulf-Statue am Servatiiplatz gegenübergestanden. Wobei „gegenübergestanden“ wohl der falsche Begriff ist. Eigentlich wollten die „Corona-Rebellen“ im Zuge einer Fahrrad-Demo an der Statue eine Zwischenkundgebung halten. Das haben die vor Ort tätigen Polizeibeamten auf Nachfrage bestätigt. Die Gegendemonstration, zu welcher der „Freundeskreis Paul Wulf“ aufgerufen hatte, wollte genau das verhindern.

Doch die knapp 25 Demo-Radler, deren Gefährte mit Luftballons bestückt waren, fuhren ohne Halt vorbei und bogen Richtung Aasee auf die Promenade ab. „Das ist ein großer Erfolg für uns. Wir wollen ihnen keinen Raum geben“, sagte Gegendemonstrations-Organisatorin Kerstin Jordan.

Gerade der Servatiiplatz mit der Paul-Wulf-Statue, an dem sich die Corona-Hygienemaßnahmen-Gegner versammeln wollten, „geht gar nicht“, so Jordan. Die Gruppe berufe sich zwar darauf, sich für die Grundrechte des Individuums einzusetzen – wofür die Person Paul Wolf symbolisch steht –, „aber wer das glaubt, glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten“. Statt Rücksicht auf die Gesundheit gefährdeter Gruppen zu nehmen, sei den „Corona-Rebellen“ die Frage, ob Maskentragen individuelle Grundrechte verletzte, wichtiger. Zudem seien Gruppenmitglieder öfter durch relativierende NS-Vergleiche aufgefallen.

Auch Bernd Drücke, der den rund 50 Anwesenden vom Leben des Paul Wulf berichtete und so auch auf dessen Zwangssterilisation aufmerksam machte, betonte, das die Gruppe sich wohl den Servatiiplatz ausgesucht hatte, um Zwangssterilisation mit Zwangsimpfungen zu vergleichen.

„Über Corona-Schutzmaßnahmen kann man streiten, aber NS-Vergleiche sind Hohn für die Opfer des Nationalsozialismus“, so Jordan. Als Zeichen dafür, dass Paul Wulf sich aus Sicht des Freundeskreises für Hygienemaßnahmen ausgesprochen hätte, wurde ihm eine Maske übergezogen.