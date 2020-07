Münsters Alltag hat viele Gesichter

Ob Arbeitsalltag im Büro, Mundschutz-Produktion oder ein Storch auf Abwegen – die Foto-Aktion von Künstler Thomas Nufer hat Münsters Alltag facettenreich dokumentiert. 720 Bilder sind bei dem Foto-Flashmob am 15. Juli (wir berichteten) insgesamt zusammengekommen, erzählt Nufer. Auf dieser Seite zeigen wir eine Auswahl der Bilder, weitere gibt es auf 1sekunde.muenster.life im Internet zu sehen.

„Ich bin ganz beglückt, über die vielen Motive“, sagte Nufer nach dem Sichten des Materials. Nun werde er die Aufnahmen kuratieren und für die Großprojektionen, die Anfang September an Gebäudewänden in den Innenstadt stattfinden soll, zusammenstellen. Immer noch erreichten ihn vereinzelt „Nachzügler“, die „natürlich auch verspätet berücksichtigt werden“, so Nufer.

Weniger Gesichter zu sehen

Der Künstler hat eine ähnliche Aktion vor genau 20 Jahren schon einmal gemacht und eklatante Unterschiede festgestellt. Den Bildern könne man ansehen, dass die Menschen früher unbefangener geknipst haben und sich heute eher schützen, so Nufer. So seien heute auf den Bildern deutlich weniger Menschen zu sehen als vor 20 Jahren. Die Gründe, so mutmaßt Nufer, könnten die Sorge vor dem Sichtbarsein im Internet und die Datenschutzverordnung sein.