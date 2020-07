Monstersuche in der Stadt

Ziemlich genau vier Jahre ist es her, da hat das Smartphone-Spiel „Pokémon Go“ wahre Begeisterungsströme besonders in der jüngeren Bevölkerung ausgelöst. Auch in Münster gingen damals massenweise Gruppen auf die Straße, um die kleinen Monster mittels Standortbestimmung ihres Smartphones zu fangen. Die Begeisterung der Masse ebbte irgendwann ab. Doch noch immer gibt es auch in Münster hunderte eifriger und regelmäßiger Pokémon-Sammler. Und viele von ihnen waren am vergangenen Wochenende in der Stadt unterwegs.

Weltweit hat am Samstag und Sonntag ein großes Pokémon Go-Event stattgefunden. Eigentlich sind diese Veranstaltungen auf einen bestimmten Ort begrenzt – in den letzten beiden Jahren kamen im Dortmunder Westfalenpark Hunderttausende begeisterter Pokémon-Spieler aus der ganzen Welt zusammen. Wegen der Corona-Pandemie fand das „Pokemon Go-Fest“ dieses Jahr allerdings weltweit statt. Und damit auch in Münster.

Spezielle Monster in der Innenstadt

„Es gibt hier sehr spezielle Pokémon, besonders in der Innenstadt“, erzählt etwa der Münsteraner Adon Van Endert, während er gleichzeitig weiter mit dem Finger über den Bildschirm wischt, um das nächste Pokémon zu fangen. Er werde wohl bis zum Tagesende noch rund 20 Kilometer laufen, berichtet er und lacht dabei. Gerade eben hat er noch gemeinsam mit anderen Spielern ein sehr starkes Pokémon besiegt, nun zieht er vorerst alleine weiter.

Was begeistert auch nach vier Jahren immer noch an dem Spiel? „Man trifft sich mit seinen Freunden, geht zusammen auf die Jagd nach seltenen und besonderen Pokémon“, sagt Peterson Querubin, während er mit mehreren Freunden im Kreis auf der Stubengasse sitzt. „Zusammen macht das Spielen einfach mehr Spaß“, so Querubin.

Besonders bei solchen Events treffe er sich mit seinen Freunden. Während der Hochzeit der Corona-Pandemie haben sie allesamt allerdings eher alleine gespielt. „Ich habe heute schon viele ‚Shineys‘ gefangen“, erzählt er glücklich – quasi sehr seltene Albino-Pokémon mit anderer Farbe als normal.

Lohnt es sich dafür Geld auszugeben? Das Spiel selbst ist kostenlos, aber wer am „Pokémon Go-Fest“ teilnehmen wollte, musste das digitale Ticket bezahlen. „Es ist schon etwas teuer, besonders im Vergleich zu Dortmund letztes Jahr, wo es richtige Stände gab“, meinte Querubin. Van Endert hingegen ist froh, dass es überhaupt ein Pokémon Event gibt. Besonders – und das unterscheide das Fest vom normalen Spiel – weil es spezielle Aufgabe zu lösen gibt. Und nur wenn eine bestimmte Anzahl an Spielern weltweit die Aufgaben löse, würden Bonusse freigeschaltet.