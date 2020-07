Das Eisen muss geschmiedet werden, solange es noch heiß ist. Das weiß der erfahrene Unternehmer Dieter Kerkhoff aus seiner langen Berufslaufbahn selbst am besten. Deshalb lässt er sein Ziel in diesen Tagen nicht aus den Augen: In Münster soll ein Wasserstoff-Kompetenzcenter entstehen.