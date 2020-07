Wie genau der Schulbetrieb nach den Sommerferien aussieht, lässt sich aktuell noch nicht genau sagen. „Aber Eltern oder Großeltern von Erstklässlern sollten mit ihnen schon jetzt den Schulweg üben“, rät Christoph Becker, Geschäftsführer der Verkehrswacht Münster, laut Pressemitteilung.

In den Kindertagesstätten werden die Kinder und Eltern in der Regel gut darauf vorbereitet, wegen der Corona-Pandemie ist das aber in diesem Jahr nicht so gut möglich gewesen. „Da aber viele Kinder mit Eintritt in die Grundschule den Weg dorthin alleine gehen, sollte im Vorfeld geübt werden“, so Becker, der dafür einige Tipps gibt.

Den sichersten Schulweg ermitteln

Das Kind mit dem Auto zur Schule zu fahren, sei keine gute Idee: „Nur im realen Verkehrsgeschehen und nicht auf dem Rücksitz eines Autos lernen die Erstklässler, wie sie sich sicher verhalten.“ Das Auto sollte nur zum Einsatz kommen, wenn die Schule zu weit entfernt ist und auch kein Schulbus genutzt werden kann, betont Becker.

Wichtig sei es, den sichersten Weg zur Schule zu ermitteln, heißt es in einer Pressemitteilung. „Schulen besitzen in der Regel einen Schulwegplan, in dem diese Wege verzeichnet sind“, so Becker.

Gefahren von Toreinfahrten oder Zebrastreifen

Er rät, den Weg mit Kindern – am besten wochentags zur selben Uhrzeit wie zu Schulbeginn – mehrmals gemeinsam zu gehen und ihnen dabei das richtige Verhalten zu erklären. Dabei solle besonders auf Gefahren wie Toreinfahrten oder Zebrastreifen hingewiesen werden. „Der Bordstein sollte immer als Grenze gesehen werden, an dem das Kind auf jeden Fall stehen bleiben muss“, so der Tipp vom Verkehrssicherheit-Experten. Wichtig sei auch, dass das Kind ein Gefühl für die Geschwindigkeit entwickelt, das könne durch spielerische Einschätzung gelernt werden.

Nachdem man den Schulweg mehrmals gemeinsam geübt hat, sei es Zeit für einen Rollentausch. Dann sollten sich Eltern oder Großeltern vom Kind führen lassen. Dabei sollte es dem Erwachsenen erklären, warum es sich wie verhält.