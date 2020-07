Die Polizei in Münster ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl geben können. Ein Unbekannter entwendete laut Polizeibericht in der Nacht zu Mittwoch um 0.15 Uhr am Albersloher Weg einen Rucksack aus einem Fahrradkorb.

Eine 39-Jährige war mit ihrem Rad in Richtung Gremmendorf unterwegs und musste an einer roten Ampel in Höhe der Umgehungsstraße anhalten. Plötzlich radelte der Dieb von hinten heran, schnappte sich den ungesicherten Rucksack, steckte ihn in einen gelben Sack und flüchtete auf seinem Fahrrad stadtauswärts. Die Münsteranerin verfolgte den Täter noch vergeblich.

In dem schwarzen Stoffrucksack lagen ein Smartphone von Samsung, Schlüssel, Ausweise, Bargeld und eine Debitkarte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.