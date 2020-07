Wilsbergs Promi-Kellnern fällt 2020 aus

Jetzt steht fest, was schon länger zu erwarten war: Auch das Wilsberg Promi-Kellnern kann wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden. Aufgrund der Corona-Schutzverordnung sind Großveranstaltungen bis Ende Oktober 2020 nicht möglich. Das Promi-Kellnern hätte in diesem Jahr zum 18. Mal stattfinden sollen, heißt es in einer Mitteilung der Krebsberatungsstelle Münster.

Das Promi-Kellner-Team und das Team der Krebsberatungsstelle bedauern sehr, dass in diesem Jahr die beliebte Aktion nicht stattfinden kann. Die Teams sind sich sicher, dass das Event mit Promis, Musik und Unterhaltung vielen Münsteranern fehlen wird. Was jedoch schwerer wiegt: Es fehlen auch die Spendeneinnahmen. Der Erlös der Veranstaltung geht an die Krebsberatungsstelle. "Schweren Herzens haben sich Leonard Lansink und Gudrun Bruns entschlossen, die Aktion abzusagen, eine gute Alternative für eine Veranstaltung unter Corona-Bedingungen gibt es nicht", heißt es in der Mitteilung weiter.

Lewe bedauert Absage

Einige Promi-Kellner sind ebenfalls sehr traurig, dass die Aktion nicht stattfinden kann. Oberbürgermeister Markus Lewe hätte gemeinsam mit Leonard Lansink das Event gerne mit dem Fassanstich eröffnet. Dass das Promi-Kellnern in diesem Jahr ausfällt, bezeichnet Lewe in einer Videobotschaft als "sehr schade". Gerade, weil das Engagement derer, die in der Krebsberatung aktiv seien, so immens groß sei. Damit die Krebsberatung ihre Aufgaben weiter erfüllen kann, sei sie auf finanzielle Unterstützung angewiesen, so Lewe.

Spenden Die Promi-Kellner und das Team der Krebsberatungsstelle freuen sich über jede kleine oder größere Spende auf dem Spendenkonto des Tumor-Netzwerk im Münsterland: IBAN: DE89 4006 0265 0002 1581 00, BIC: GENODEM1DKM ...