Bei einem Verkehrsunfall sind am Montagnachmittag zwei Radfahrerinnen gestürzt. Sie waren um 15.05 Uhr an der Waldeyerstraße Ecke Malmedyweg unterwegs. Die beiden Frauen im Alter von 25 und 40 Jahren fuhren laut Polizeimitteilung mit ihren Fahrrädern in Richtung Hüfferstraße, als ihnen ein unbekannter Autofahrer entgegen kamen.

Plötzlich bog der Autofahrer nach links auf den Malmedyweg ab und zog vor den Radfahrerinnen vorher, sodass beide stark bremsen mussten und zu Boden fielen. Dabei verletzte sich die 40-Jährige leicht. Eine noch unbekannte Zeugin eilte den beiden zur Hilfe. Sie trug laut Aussagen der Radfahrerinnen einen weißen Hoodie.

Hinweise zum flüchtigen Autofahrer nimmt die Polizei unter 0251/2750 entgegen. Zudem wird die Zeugin gebeten, sich zu melden.