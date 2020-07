Simone Shehka über ihre ersten Wochen als neue Zoo-Chefin

Seit dem 1. Juli ist Dr. Simone Schehka die neue Direktorin des Allwetterzoos. Eher zufällig ist sie bereits vor neun Jahren nach Münster gekommen. „Es ist eine Stadt, die sehr, sehr lebenswert ist“, sagt die promovierte Biologin.

In ihrer neuen Rolle hat sie sich im ersten Monat schon gut eingefunden – auch wenn die Corona-Krise den Start nicht gerade einfach gemacht hat. „Es gibt sicher einfachere Zeiten, um in eine neue Position zu starten, andererseits hat es mir gezeigt, wie sehr wir hier alle Schulter an Schulter stehen“, sagt Schehka über ihre ersten Wochen als neue Chefin.

Zoodirektorin im Video-Interview

Im Video-Interview berichtet sie außerdem, auf welche Aufgaben sie sich jetzt besonders freut, wo ihr Lieblingsplatz im Zoo ist – und wieso ihr die Wahl eines Lieblingstieres absolut nicht leicht fällt.