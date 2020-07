Nachdem am Mittwoch bekannt wurde, dass die insolvente Stadtbäckerei Ende Juli schließt (wir berichteten), zeichnet sich nun ab, welche Bäckereien Filialen des Traditionsunternehmens übernehmen. Die Bäckerei Krimphove übernimmt die Dependance samt Mitarbeiter im E-Center an der Meesenstiege in Hiltrup, wie Geschäftsführer Georg Krimphove mitteilte.