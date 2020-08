Wolfgang Möller lebt seit 59 Jahren an der Klausenerstraße in der Aaseestadt. Er habe schon viele Höhen und Tiefen erlebt, erzählt er bei einem Ortstermin, „aber das, was hier aktuell abgeht, ist nicht mehr schön“. Als klassische Siedlung für Einfamilienhäuser geplant, würden immer mehr alte Häuser abgerissen und durch Mehrfamilienhäuser ersetzt werden.