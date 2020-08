Corona-bedingter Besucherrückgang im Vergleich zum Vorjahr

Die Badesaison 2020 im Freibad Sudmühle stand bislang ganz im Zeichen der Corona-Pandemie, teilt die Schwimmvereinigung (SV) 91 Münster mit.

Die Besucherzahlen im Freibad Sudmühle sind wegen Corona, aber auch wegen der zuletzt schlechten Witterung stark zurückgegangen. Im Juli kamen nach Angaben der Schwimmvereinigung rund 1000 Badegäste. Im gesamten Saisonverlauf waren es bis zum 30. Juli knapp 5800 Besucher, heißt es. Der Vergleich zum Vorjahr spreche eine deutliche Sprache. „Stand 30. Juli 2019 hatten wir über 16 500 zahlende Besucher. Der Rückgang reißt natürlich ein dickes Loch in unseren Haushalt und wirft unsere Jahresplanung komplett über den Haufen“, sagt SV-Präsident Hans-Peter Leimbach. Man könne schon jetzt sagen, dass das Jahr 2020 aus finanzieller Sicht eines der schwierigsten Jahre der Vereinsgeschichte werden könne.

Der für Anfang Mai geplante Saisonauftakt musste aufgrund des gesetzlichen Verbots zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Als dann klar war, dass es ab Juni losgehen konnte, mussten zunächst in kürzester Zeit die landesrechtlichen Vorgaben in ein Pandemie-Konzept eingearbeitet werden. „Dabei haben wir die Sicherheit der Besucher und die unserer ehrenamtlichen Badeaufsichten an die Spitze aller Überlegungen gestellt“, verdeutlicht Leimbach. Und weiter: „Unser Konzept beruht, wie auch bei den städtischen Freibädern, auf den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen.“

Weder Planschbecken noch Rutsche

Zum eigenen Schutz und einer schnellen Nachverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten müssen sich die Gäste auch im Freibad Sudmühle vor Ort per Formblatt registrieren. Eine Online-Anmeldung sei nicht möglich, aber auch nicht notwendig. „Wir vergeben bis auf Weiteres keine Zeitfenster. Badezeit für die Öffentlichkeit ist werktags von 13 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag von 13 bis 19 Uhr“, so Leimbach.

Die Anzahl der Besucher, die sich zeitgleich im 25-Meter-Schwimmer- und im angrenzenden Nichtschwimmerbecken aufhalten, ist begrenzt. Geboten werden im Schwimmerbecken drei durch Leinen abgetrennte und Bahnen (schnell, mittel, langsam). Zudem seien die Liegewiesen und die Beachvolleyball-Anlage geöffnet, heißt es. Auf das Planschbecken mit der Rutsche müssen die jüngsten Besucher coronabedingt verzichten. Dafür biete der Spielplatz reichlich Alternativen.