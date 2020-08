Der Überlebenskünstler Mensch im Weltall

Bei den letzten Exponaten, die gerade für die neue Ausstellung "Überlebenskünstler Mensch" im LWL-Museum für Naturkunde in Münster angekommen sind, geht es um den Weltraum. Ab dem 21. August ist die Ausstellung geöffnet, teilt der LWL in einer Pressemitteilung mit.

Wie der "Überlebenskünstler Mensch" im Weltraum zurechtkommt, zeigen unter anderem ein Nachbau der International Space Station (ISS), ein Marsmodell oder ein Sitz aus dem Sojus-Raumschiff. "Wenn man vor der Weltraumstation steht, ist es kaum vorstellbar, dass dort oben wirklich Menschen leben und arbeiten sollen", sagt Ausstellungsmacherin Dr. Hanna Rüschoff über den bislang größten Außenposten der Menschheit im All.

"Ausbreitung der Menschen im Weltall"

"Die Modellbaufirma, die wir beauftragt haben, hat gut 8000 Teile hergestellt, verbaut und lackiert, um das 2,70 Meter mal 1,90 Meter große Modell zu bauen", erklärt Rüschoff. Im Museum wurde die Station zusammengebaut. Sie hängt nun an der Decke eines Ausstellungsraums in der Inszenierung zum Thema "Ausbreitung der Menschen im Weltall". Rüschoff: "Sogar maßstabgetreue, kleine Astronauten sind bei Außenarbeiten an der Station zu sehen."

Lebensechte Homo sapiens-Figuren im Naturkundemuseum 1/10 Kuratorin Lisa Klepfer (v.li..), Maskenbildnerin Lisa Büscher und Ausstellungsmacherin Dr. Hanna Rüschoff, freuen sich über die gelungene Darstellung der beiden weiblichen Figuren. Foto: LWL/Steinweg

Vorsichtig wurden die Figuren in das Museum gebracht. Foto: LWL/Steinweg

Vorsichtig packt die Figurenbauerin Büscher die Schamanin aus. Foto: LWL/Steinweg

Die Schamanin wurde von Büscher in fünfmonatiger Arbeit angefertigt. Foto: LWL/Steinweg

Gegenüber der Schamanin sitzt in der Ausstellungsinszenierung ein junges Mädchen, welches der älteren Frau zuhört. Foto: LWL/Steinweg

Lisa Büscher achtete bei Ihrer Arbeit auf Authentizität, weshalb sie für die Schamanin eine echte Frau abgeformt hat, um daraus die Figur zu bauen. Foto: LWL/Steinweg

Die Figur der jungen Frau wirkt lebensecht, da Büscher auf der Haut auch Flecken, Pickel oder Mückenstiche, zeigt. Foto: LWL/Steinweg

Einzelne Körperteile, Bekleidung und die Kopfbedeckung wurden vor Ort in der Ausstellung angebracht. Ausstellungsmacherin Hanna Rüschoff (re.) begutachtet die Kopfbedeckung der Schamanin. Foto: LWL/Steinweg

Kuratorin Lisa Klepfer (li.) legt mit Büscher den Sitzplatz der Figuren fest. Die lebensechten Figuren einer Schamanin und einer jungen Frau sind wichtige Ausstellungsobjekte der neuen Sonderausstellung "Überlebenskünstler Mensch". Foto: LWL/Steinweg

Die Schamanin sitzt im Schneidersitz und beugt sich sprechend und gestikulierend am Feuer nach vorne und erscheint so lebensecht, dass die Besucherinnen und Besucher des Museums sich schon auf die Inszenierung freuen können. Foto: LWL/Steinweg

Hinter dem schwebenden Modell der ISS steht ein Sitz aus einem Sojus-Raumschiff. Seit den 1960er Jahren werden russische Raumschiffe bei der Versorgung der Raumstation ISS genutzt. Einen Originalsitz aus einem der Raumschiffe können die Museumsgäste nun in der Ausstellung sehen. Die Astronauten mussten oft mehrere Stunden oder gar Tage mit angezogenen Beinen in diesem Schalensitz verbringen.

Vorsichtig musste das große Modell der ISS an die Museumsdecke angebracht werden. (Das Foto wurde vor Corona aufgenommen). Foto: LWL/Puschmann

"Die Suche nach Objekten für eine neue Ausstellung ist oft eine Reise ins Unbekannte, genau wie bei der Raumfahrt", so Lisa Klepfer, Kuratorin im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). "Wenn wir eine neue Ausstellung vorbereiten, stellen wir nicht alle Objekte selbst her. Wir leihen uns zum Beispiel Objekte von fremden Museen. Viele Weltraumartefakte befinden sich aber nicht in Museen, sondern oft in privatem Besitz."

Als eines der letzten Ausstellungsobjekte ist der Originalsitz eines Astronauten aus einer Sojus-Rakete eingetroffen. Die Leihgabe stammt vom Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum in Feucht. Foto: LWL/Steinweg

Die Ausstellung zeigt nicht nur vergangene Errungenschaften der Raumfahrt, sondern wagt auch einen Blick in die Zukunft: Eine Mission zum Mars zum Beispiel ist der Traum vieler Nationen und privater Raumfahrtunternehmen. Auch ein Marsglobus wurde speziell für das Museum hergestellt. Die handgefertigte Kugel besteht aus Karbon, hat einen Durchmesser von einem Meter und zeigt detailreich die Oberfläche des "Roten Planeten", gestaltet nach Satellitenaufnahmen der NASA-Raumsonde "Viking-Orbiter".

Wer selbst virtuell ins All reisen möchte, kann sich im LWL-Planetarium auf den Weg machen. Beispielsweise zeigt die Planetariumsshow "Planeten - Expedition ins Sonnensystem" Bilder der Planeten Mars, Saturn oder Jupiter. Die Show wird mehrmals im Monat gezeigt (alle Termine unter www.lwl.org/lwlkalender ).