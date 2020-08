Autoarm statt autofrei und Busverkehr für einen Euro am Tag

Nein zur autofreien Altstadt, ja zur autoarmen Altstadt – frei nach diesem Motto stellte jetzt die münsterische SPD ihr Konzept zur Abwicklung des Verkehrs in der City vor. Anders als die Grünen, so der Oberbürgermeisterkandidat Dr. Michael Jung, setze die SPD auf „Angebote statt Verbote“. Deutlich sprach er sich auch gegen die von den Grünen geplanten Umwandlung öffentlicher Parkhäuser in reine Quartiersparkhäuser aus.

Gleichwohl brachte Jung – gemeinsam mit den SPD-Ratsherrn Mathias Kersting und Ludger Steinmann – speziell beim Thema Parkhäuser neue Vorschläge und Anregungen ins Spiel:

Nachts im Parkhaus parken

Parkhäuser: Bei den großen Parkhäusern in der Innenstadt, etwa Aegidiiparkhaus oder Theaterparkhaus, will sich die SPD in der nächsten Legislaturperiode für gestaffelte Preise je nach Nachfrage einsetzen. Das heißt, samstags lägen die Gebühren höher als an den anderen Werktagen, im Advent wäre es teurer als im Herbst oder Frühjahr, tagsüber teurer als abends. Dadurch verspreche man sich eine verkehrslenkende Wirkung, heiß es.

Darüber hinaus sollen Anwohner (zu vergleichsweise günstigen Konditionen) die Möglichkeit erhalten, für die Nacht ihr Auto in einem öffentlichen Parkhaus abzustellen. Im Gegenzug dafür plädiert die SPD dafür, verstreut liegende Stellplätze entlang der Innenstadtstraßen oder Mini-Parkplätze in der Altstadt aufzugeben. So verringere man den Parksuchverkehr, könne aber zugleich einen Kahlschlag wie bei den Grünen verhindern.

Kommentar: Kreative Preispolitik Von Klaus Baumeister Warum soll man ein Verkehrsproblem nicht mit marktwirtschaftlichen Methoden lösen? Warum gibt es starre Parkgebühren, obwohl die Nachfrage am Samstagmittag viel höher als etwa am Dienstagnachmittag? Warum also nicht mit einer kreativen Preispolitik Einfluss nehmen auf die Verhaltensweise der Autofahrer? Die Anregung der münsterischen SPD verdient es auf jeden Fall, näher analysiert und bewertet zu werden. Bekannt ist, dass – abgesehen von einigen Spitzenzeiten – die City-Parkhäuser Platz genug haben, um auch beispielsweise Anwohnern ein (günstiges) Parkangebot machen zu können. Dazu bedarf es nicht eines – ideologisch motivierten – Vorschlags der Grünen, die Parkhäuser für eine öffentliche Nutzung komplett zu sperren und die Altstadt abzuriegeln. Vielleicht kann sich Münsters oberster Parkhauschef Peter Todeskino, nebenbei auch Oberbürgermeister-Kandidaten der Grünen, näher mit dieser Idee seines SPD-Konkurrenten Dr. Michael Jung beschäftigen. Im Wettrennen der beiden Lewe-Herausforderer jedenfalls heißt es 1:0 für Jung. ...

Für 30 Euro einen Monat Busfahren

Busverkehr: Eine Verringerung des Autoverkehrs in der Altstadt ist für die SPD nur denkbar, „wenn wir gleichzeitig die Attraktivität des Busverkehrs steigern“, so Jung. Seine Faustformel lautet: Eine spontane Einzelfahrt dürfe nicht mehr als einen Euro kosten, ein Abo dürfe nicht teurer einen Euro am Tag oder 30 Euro im Monat sein. Um das Ziel zu erreichen, müssten zwingend die neuen, großen Metrobusse kommen, die über größere Kapazitäten verfügen als normale Busse. Die SPD ist bereit, diese Busse auf separaten Fahrspuren fahren zu lassen, womit Fahrspuren für Autos wegfalle würden. Die SPD fordert auch neue Busspuren. So sollen alle Busse auf eigener Busspur auf der stark frequentierten Trasse vom Hauptbahnhof zum Landeshaus fahren können.

Park-and-Ride: An allen großen Ausfallstraßen soll jeweils am Stadtrand ein großes Park-and-Ride-Parkhaus gebaut werden, um Einpendler und Münster-Besucher zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen. Die Parkhäuser will die SPD mit einer Metrobus-Linie verknüpfen.