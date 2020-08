Erstes SCP-Heimspiel mit 3000 Fans?

Von Ralf Repöhler

Ja, der Trend ist nicht der richtige. Die Anzahl der Corona-Infektionen in Münster geht seit Ferienbeginn wieder stetig in die Höhe. Am Dienstag sind 13 neue Fälle gemeldet worden, am Montag sieben. Aber: Dieses stetige Ansteigen findet auf vergleichsweise niedrigem Niveau statt. Mit einem Lockdown wie im Frühjahr rechnet der städtische Krisenstab derzeit nicht.

Deshalb sollen die Schulen in einer Woche wieder loslegen – mit Maskenpflicht aus Sicherheitsgründen. Und auch die Preußen-Fans sollen ab September wieder zu den Heimspielen der neuen Regionalliga-Saison mit Mund-Nasen-Schutz und personifizierten Eintrittskarten in das Stadion gelassen werden. Richtig so! Voraussetzung ist, dass die Zuschauerkapazitäten deutlich gesenkt werden.

Machen wir uns nichts vor: Das Leben der Vor-Corona-Zeit kommt nicht so schnell zurück. Ein Impfstoff ist in weiter Ferne. Trotzdem oder gerade deshalb: Unter strenger Beachtung der Corona-Schutzregeln wie Mindestabstand einhalten, Mund-Nasen-Schutz tragen und Hygiene-Regeln beachten sollte eine Rückkehr ins Stadion und in den Fußballalltag möglich sein. Ständige Verbote lassen eine spürbar zunehmende Ungeduld und Gleichgültigkeit vieler Menschen wachsen. Stimmt das Land zu, haben es die Preußen-Fans mit ihrer Disziplin selbst auf dem Fuß, dass eine Rückkehr auf die Ränge kein Eigentor ist.