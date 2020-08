Zahl der Infizierten in Münster steigt auf 47

Der Trend setzt sich fort: In Münster hat es am Mittwoch erneut zehn bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Am Vortag hatte die Stadt bereits 13 Neuinfizierte gemeldet. Damit ist die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist auf 798 gestiegen.

Davon sind mittlerweile 738 Personen wieder gesund, eine mehr als noch am Vortag. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. Somit gelten aktuell 47 Personen als infiziert. So viele Infizierte hat es in Münster zuletzt am 26. Mai gegeben. Da waren es 45.