Münster -

„Du bist ein geiler Typ!“ So verabschiedet sich am letzten Wochenende Cem Lukas Yeginer vom Nachtwächter der k3-Stadtführungen auf dem Prinzipalmarkt. Die Chemie zwischen den beiden stimmt. Und das ist auch wichtig. Schließlich werden beide eine bedeutende Rolle in Münsters neuer Krimi-Webserie „CrimeBoy“ spielen.