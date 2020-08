Bistum Münster spendet 150.000 Euro an Beirut-Opfer

„Die Bilder der Explosion in Beirut mit ihrer unfassbaren Wucht und ihren verheerenden Auswirkungen, vor allem aber der Anblick der verletzten und verstörten Menschen sowie der Gedanke an die vielen Todesopfer, lassen uns nicht kalt“, sagt Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp, „wir hoffen, dass unsere Spende einen Beitrag leistet, um den Menschen in all dem Elend und der Zerstörung eine Perspektive zu bieten.“

Medikamente benötigt

Die Überweisung der Spende an das Hilfswerk Caritas international hat das Bistum am 6. August auf den Weg gebracht. Laut einer Mitteilung der Caritas vom selben Tag werden vor Ort vor allem Medikamente dringend benötigt.

In mehreren Gesundheitszentren im Land versorgt die Caritas Libanon, mit der Caritas international als Auslandshilfe-Abteilung der deutschen Caritas seit vielen Jahren eng zusammen arbeitet, vor allem syrische Flüchtlinge. Die zwei Zentren in Beirut sind unversehrt geblieben und konnten unmittelbar Hilfe leisten. Zudem sind zwei mobile Einheiten in der Stadt unterwegs. Caritas Libanon verfügt zudem über ein weites Netz an Freiwilligen, die sofort mit der Verteilung von Mahlzeiten und Aufräumarbeiten begonnen haben, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums.

Spenden an Caritas international zugunsten der Menschen in Beirut sind möglich auf das Konto bei der Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe, IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02, BIC: BFSWDE33KRL oder online unter www.caritas-international.de.