Münster -

Von Renée Trippler

Wenn es am Mittwoch (12. August) wieder für alle in die Schule geht, muss vieles beachtet werden. Das fängt bei der Anreise an und hört bei der Maskenpflicht auf. Dass diese an weiterführenden Schulen auch im Unterricht gilt, sorgt zwar nicht für Begeisterung – wird von den meisten aber als sinnvoll erachtet.