Inmitten des Mauritzviertel findet sich das Haus vom Guten Hirten. Neben einer Wohneinrichtung für Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder geistigen Behinderung und einer Kindertagesstätte gibt es hier auch einen Pflegebereich für ältere Menschen.

Auf der Pflegestation im Haus vom guten Hirten finden psychisch erkrankte Menschen ab 60 Jahren ein neues Zuhause. Derzeit leben 20 Bewohnerinnen hier. „Wir sind eine sehr kleine Gruppe, aber so bekommen alle Bewohnerinnen die Betreuung, die sie benötigen“, betont Pflegedienstleiterin Yvonne Silkenbäumer.

Der Pflegebereich nimmt neben vielen anderen Einrichtungen und Projekten am Freiwilligentag teil und will mit allen Bewohnerinnen und freiwilligen Helfer/-innen am 18. September einen Tag im Zoo verbringen. Ein solcher Ausflug, ist für die Bewohnerinnen ein besonderes Ereignis, da dies im Alltag logistisch nicht möglich sind. „Besonders in Zeiten von Corona sind unsere Möglichkeiten sehr begrenzt, so ein Tag ist für alle eine willkommene Auszeit und ein besonderes Highlight. Ich freue mich jetzt schon auf die Reaktion unserer Bewohnerinnen“, erzählt Silkenbäumer. Für die Umsetzung des Ausfluges werden Freiwillige gesucht, da viele Bewohnerinnen Hilfe brauchen, weil sie im Rollstuhl sitzen oder eine individuelle Betreuung benötigen.

Auch unabhängig vom Freiwilligentag freut sich die Einrichtung immer über ehrenamtliche Helfer. „Neue Gesichter, auch wenn es nur zum Vorlesen ist, sind immer gerne gesehen“, erläutert Silkenbäumer.