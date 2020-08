Mit der Aufforderung „Brems Dich! Schule hat begonnen“ bittet die Verkehrswacht Münster zu Beginn des neuen Schuljahres alle Verkehrsteilnehmer um besondere Aufmerksamkeit und Rücksicht gegenüber allen Schulkindern. Im gesamten Stadtgebiet hat die Verkehrswacht Münster große gelbe Spannbänder angebracht, die die Autofahrer daran erinnern sollen, in den ersten Wochen des Schulbeginns ganz besonders auf Kinder aufzupassen, auf allen Straßen, nicht nur vor den Schulen. Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. Sie verunglücken in der Regel als Fußgänger, Radfahrer oder Mitfahrer im Kraftfahrzeug, teilweise, weil sie selbst die Sicherheitsregeln nicht beachten, oftmals aber auch, weil Fahrzeugführer gegenüber Kindern nicht die gebotene, besonders geforderte Rücksicht nehmen. Auf Münsters Straßen verunglückten im vergangenen Jahr 92 Kinder. neun Kinder wurden dabei schwer und 83 leicht verletzt. 15 Kinder befanden sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Schulweg; elf Kinder waren mit dem Fahrrad beteiligt, vier Kinder verunglückten zu Fuß. Sechsjährige Schulanfänger sind laut der Verkehrswacht nicht in der Lage, die Geschwindigkeit und den Abstand eines Pkws einzuschätzen. Der Gedanke eines verkehrsgerechten Kindes sei und bleibe eine Illusion. Deshalb müssen Kinder die Möglichkeit erhalten, das richtige Handeln langsam zu erlernen.