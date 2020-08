Wie die Feuerwehr Münster berichtet, schlug am Sonntag gegen 18.25 Uhr ein Blitz in ein Haus an der Franz-von-Waldeck-Straße in Wolbeck ein. Es kam zu einem Dachstuhlbrand. Nachbarn hatten den Einschlag bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Personen befanden sich nicht im Haus.

Nach etwa eineinhalb Stunden war deren Einsatz erfolgreich beendet. „Durch die frühzeitige Alarmierung und durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf den gesamten Dachstuhl und das angrenzende Nachbarhaus ausbreitete“, zieht die Feuerwehr Bilanz.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Sonntag eine amtliche Warnung vor extremem Gewitter für Münster und Umgebung herausgegeben.