Nach dem Unwetter ist vor dem Unwetter

In ein tiefes Dunkelrot waren weite Teile des Münsterlands am Sonntag auf der Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) getaucht. Der DWD hatte eine Warnung der vierten und damit höchsten Stufe vor extremen Gewittern herausgegeben.

Während einige Orte von den Unwettern weitgehend verschont blieben, gab es etwa im Kreis Warendorf etliche Schäden: Blitzeinschlag in Ahlen, Stromausfall in Neubeckum, geflutete Keller in Sendenhorst und allein 90 Einsätze in Telgte. Die höchste Regenmenge maß der DWD in Ennigerloh mit über 49 Litern pro Quadratmeter in 24 Stunden. Die Feuerwehrleute im Kreis hatten alle Hände voll zu tun. Auch in Münster schlug der Blitz ein, ein Dachstuhl in Wolbeck fing dabei Feuer .



In Telgte waren am Sonntagabend viele Straßen überschwemmt. Foto: privat



Und auch für Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst wieder mit lokalen Unwettern in Nordrhein-Westfalen. Die ersten Schauer und Gewitter werden am Nachmittag im Bergland erwartet, später auch in niedrigeren Regionen. Möglich sei dabei wieder Starkregen, bei dem über 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen können. Auch Hagel und schwere Sturmböen sind laut DWD möglich.

So geht es mit dem Wetter weiter

Hoch „Emil“ habe sich sich über Nordeuropa ausgebreitet und sorge dafür, dass atlantische Tiefausläufer keine Chance haben, nach Deutschland zu gelangen, so ein DWD-Meteorologe. Durch die Überhitzung der Landfläche habe sich jedoch eine schwache Tiefdruckrinne („Heike“) gebildet, entlang derer sich einzelne kräftige Hitzegewitter entwickeln.

„ Wie so oft bei solchen Lagen, kann es passieren, dass an einer Stelle Unmengen an Regen fallen und es ein paar Kilometer weiter trocken bleibt. Wie so oft bei solchen Lagen, kann es passieren, dass an einer Stelle Unmengen an Regen fallen und es ein paar Kilometer weiter trocken bleibt. “ Deutscher Wetterdienst

„Wie so oft bei solchen Lagen, kann es passieren, dass an einer Stelle Unmengen an Regen fallen und es ein paar Kilometer weiter trocken bleibt“, erklärt der Wetterdienst die derzeitige Lage. Deshalb sei auch in den nächsten Tagen immer wieder lokal mit Starkregen und Gewittern zu rechnen.

Warnung vor Hitze

Doch das ist nicht die einzige Gefahr, die in diesen Tagen vom Wetter ausgeht.

Video in Kooperation mit dem WDR:

Die Notfall-Informations- und Nachrichten-App „Nina“ des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat für Dienstag eine Warnung vor extremer Hitze herausgegeben, die das gesamte Münsterland mit Ausnahme des Kreises Warendorf betrifft.